Nel pomeriggio di ieri, 5 settembre, violenti temporali si sono abbattuti sul Piemonte. Gravi disagi sono stati segnalati soprattutto nelle Langhe, nella zona di Alba, nel Cuneese, dove si sono allagati i corsi Lanza e Cortemilia sotto i quali passano, intubati, due corsi d'acqua, i rii Pittatore e Misurato. In appena un'ora sono caduti fino a 130 millimetri di pioggia ad Alba e nei paesi limitrofi. Nel Comune di Gallo Grinzane è crollato un pezzo di scogliera del rio Talloria. Risulta inoltre allagata la ditta Dromont. La grandine che si è abbattuta a Diano D’Alba e a Gallo D’Alba fa temere la compromissione della vendemmia che inizierà tra pochi giorni. Si sono riscontrati disagi anche in provincia di Alessandria: i vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di due incendi causati dalla caduta di fulmini in zone boschive a Spigno Monferrato, nell'Acquese, e a Rivarone, nel Valenzano. Prime nevicate in montagna, fino a 2.200 metri sui rilievi del Verbano.

La Regione Piemonte monitora il Cuneese

La Regione Piemonte sta monitorando la situazione del maltempo nel Cuneese, dove una decina di squadre dei vigili del fuoco hanno effettuato una trentina di interventi.

La città di Alba è intervenuta con i volontari del proprio gruppo comunale, con l'associazione Proteggere Insieme, che fa parte del coordinamento territoriale di Cuneo, e con l'Associazione Carabinieri.

Ancora allerta gialla: atteso peggioramento

È atteso nelle prossime ore un nuovo peggioramento del tempo sul Piemonte dopo i temporali e i violenti rovesci che si sono abbattuti su tutta la regione. L'allerta resta ancora gialla. Domani la perturbazione si allontanerà verso est, con un temporaneo miglioramento del meteo nella giornata di domani, sabato 7 settembre. Secondo le previsioni dell'Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, domenica 8 settembre la discesa di aria fredda dalla Scandinavia, accompagnata da correnti settentrionali intense, favorirà un miglioramento più deciso del tempo ma con clima ventoso.

Frana sulla strada cantonale delle Centovalli

Alle 5 di questa mattina, la strada cantonale delle Centovalli, che collega l'Italia alla Svizzera è stata chiusa in quanto interessata da uno smottamento a Camedo, poco oltre il confine in territorio elvetico, causato dal maltempo. L’asse viario è stato riaperto regolarmente verso le 7. Non sono mancati comunque i disagi per le centinaia di frontalieri che ogni mattina percorrono la strada per recarsi al lavoro in Canton Ticino. Moltissimi hanno dovuto rientrare in valle Vigezzo e imboccare la strada della Valle Cannobina.

Data ultima modifica 06 settembre 2019 ore 10:42