Torino, donna aggredita in corso Giulio Cesare: indaga la polizia

Una donna di 50 anni è stata aggredita ieri mattina, 26 agosto, in uno stabile sito in corso Giulio Cesare 6, a Torino, nella zona di Porta Palazzo. La 50enne, un'italiana con problemi di natura psichiatrica e consumatrice di stupefacenti, ha riferito di essere stata vittima di una violenza sessuale da parte di un senegalese di 20 anni. Il giovane è stato arrestato. Gli investigatori del commissariato Centro e della squadra mobile della Questura sono tuttavia al lavoro per chiarire alcuni aspetti della vicenda, in quanto la donna non ha voluto sottoporsi all’esame ginecologico.

La ricostruzione dell’aggressione

Secondo una prima ricostruzione, la 50enne era uscita intorno alle 6:30 con i suoi cani e sarebbe stata trascinata nell’androne della palazzina. Come anticipato dalle pagine del quotidiano torinese Cronaca Qui, un residente che si stava recando al lavoro l’ha vista, con i vestiti strappati, tentare di divincolarsi. L’uomo si è quindi scagliato contro l’aggressore. La vittima è stata in seguito trasportata e medicata all’ospedale San Giovanni Bosco con diverse lesioni ma, secondo quanto si apprende, avrebbe rifiutato di sottoporsi all’esame ginecologico.