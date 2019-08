Yoan Leonardi, un giovane di 23 anni, è stato ucciso nella notte poco dopo le 2, nei pressi di un pub di Borgo Ticino, in provincia di Novara. L'omicida, Alberto Pastore, coetaneo della vittima, è stato fermato dai carabinieri. Poco prima, aveva confessato l'omicidio su Facebook: "Voglio scusarmi, ho fatto una cazz... per amore", ha scritto. Poi: "Ho scoperto troppe cose dal mio migliore amico, non potevo continuare in questo modo, sono stato preso in giro. Nella mia vita ho commesso troppi errori e il mio errore più grande è questo. È stata colpa di Yoan".

La vittima è stata accoltellata

Da quanto ricostruito dagli inquirenti, davanti al locale è scoppiata un rissa al termine della quale il ragazzo è rimasto a terra, colpito da più coltellate. Quando i sanitari del 118 sono intervenuti il giovane era ancora in vita ma vani sono stati i tentativi di rianimarlo. Non è ancora chiaro se i due si fossero dati appuntamento per chiarirsi o se la lite sia cominciata nel locale e poi proseguita fuori.

