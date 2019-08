Maltempo nel Verbano, frana in Val Formazza: riaperta la statale 659

A causa di una frana un tratto della statale 659 'Di Valle Antigorio e Val Formazza' è stato chiusa per qualche ora e poi riaperto in entrambe le direzioni, in località Canza, nel territorio comunale di Formazza. A renderlo noto è l'Anas, presente con il proprio personale sul posto insieme alle forze dell'ordine per la gestione e il ripristino della viabilità. A causare la frana potrebbero essere stati i forti temporali delle scorse ore (FOTO).

Gravi danni per il nubifragio

Sono gravi i danni causati dal nubifragio che in mattinata si è abbattuto a San Domenico, frazione di Varzo (Vco) a 1.410 metri di altitudine in Val Cairasca, una valle laterale della Val Divedro, in Ossola. Una frana si è abbattuta sulla strada che dalla frazione parte per Ponte Campo, travolgendo un ponte. Sul posto stanno arrivando i primi soccorsi: tre le auto sono rimaste bloccate sulla strada. Non si hanno notizie, al momento, di persone coinvolte. Il forte temporale ha causato anche l'allagamento di numerose strade nel fondovalle, tra Domodossola e Villadossola.

