Torino, fingono di acquistare hotel e rubano lingotti d'oro: ricercati

Due agenti immobiliari tedeschi sono stati vittima di una truffa, sulla quale indaga la polizia, messa in atto da due torinesi. I due professionisti erano stati incaricati dai proprietari di un albergo in Polonia di vendere l’immobile. Dopo aver pubblicato l’annuncio di vendita su alcuni giornali e siti polacchi e tedeschi, i due tedeschi sono stati contattati dagli acquirenti torinesi che, oltre all'immobile, hanno chiesto di comprare anche dell'oro, offrendo un'ingente somma di denaro in contanti.

L'incontro a Torino

I due agenti immobiliari sono quindi arrivati nel capoluogo piemontese per concludere la trattativa. Al momento dell’incontro, svoltosi in un locale in via Nizza, i due torinesi però hanno preso l'oro e sono fuggiti, lasciando dietro di sé un borsone contenente circa 500mila euro in banconote false. I due truffatori sono riusciti a impossessarsi di due lingotti da un chilo d’oro ciascuno per un valore di circa 85mila euro. Sulle loro tracce sono gli investigatori del commissariato Barriera Nizza, che hanno sentito le vittime e ricostruito l'identikit dei malviventi.