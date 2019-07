Allarme frana a Quincinetto, riaperta la Torino-Aosta

E' stata riaperta alle 19, dopo tre ore, l'autostrada A5 Torino-Aosta, chiusa nel tratto tra Pont-Saint-Martin (Aosta) e Ivrea a causa dello spostamento della frana di Quincinetto, in regione Chiappetti. Per lo stesso allarme frana l'autostrada era già stata chiusa lo scorso 22 giugno causando forti disagi alla viabilità.

L'allarme

Dopo il maltempo degli ultimi giorni, i sensori hanno registrato una accelerazione del movimento franoso sul versante della montagna che sovrasta l'autostrada. Per questo motivo è stata diramata l'allerta tre. La chiusura ha provocato code di diversi chilometri in entrambe le direzioni e traffico congestionato sulla statale 26. Le verifiche tecniche hanno poi scongiurato pericoli per gli automobilisti e l'autostrada è stata così riaperta.

L'accordo siglato il 4 luglio

Lo scorso 4 luglio le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, con la Società Autostrade Valdostane (Sav) e il Centro di competenza della protezione civile presso l'Università di Firenze, hanno siglato un protocollo d'intesa che prevede, tra l'altro, lavori per circa 13 milioni di euro e un nuovo piano di protezione civile - da pochi giorni entrato in vigore - per gestire le emergenze.

