Tav, estesa la ‘zona rossa’ intorno al cantiere di Chiomonte

La prefettura di Torino ha esteso la ‘zona rossa’ intorno al cantiere di Chiomonte, in Valle di Susa, dove si lavora per la realizzazione della Tav. Il provvedimento (un’ordinanza del 17 luglio) è stato preso a seguito di una segnalazione della questura, che ha giudicato "significativamente preoccupanti" per l'ordine pubblico le circostanze che accompagnano l'organizzazione di un campeggio No Tav e del festival musicale Alta Felicità.

Il cantiere di Chiomonte è stato oggetto, lo scorso 6 giugno, di un’incursione da parte di alcuni attivisti No Tav che, dopo aver tagliato le recinzioni, hanno esposto lo striscione "No Tav noi ci siamo”. Tav, cos'è e tutte le tappe di una vicenda lunga oltre 20 anni