Sequestro di arsenale da guerra, Forza Nuova: "Estranei all'indagine"

Forza Nuova si dice "estranea" all'indagine che ha portato al sequestro di un arsenale di armi trovato in un hangar vicino all’aeroporto di Voghera. Lo precisa una nota del Coordinamento Regionale Piemonte e Valle d'Aosta di Forza Nuova, che esclude il coinvolgimento del "nostro movimento" e dei "nostri militanti". "Ci riserviamo di dare mandato al nostro ufficio legale - puntualizza la nota - per il ristoro dei danni d'immagine sia del Movimento che degli stessi militanti".

Proseguono i sequestri

Due 'Razziere', impiegate per l'armamento di aerei MB339 in dotazione anche all'Aeronautica militare italiana, sono state sequestrate dalla Digos di Torino nell'hangar di Rivanazzano Terme, dove oggi è proseguita la perquisizione che nei giorni scorsi ha portato al sequestro anche di un missile aria-aria Matra. La perquisizione e l'analisi del materiale, custodito in scaffali da oltre dieci metri, è condotta dalla Digos di Torino con la collaborazione degli artificieri e dell'Esercito Italiano. Nell'hangar, vicino all'aeroporto di Voghera, era custodito anche un missile aria-aria Matra, di fabbricazione francese e in uso alle forze armate del Qatar, che secondo gli investigatori uno dei tre arrestati voleva vendere in cambio di mezzo milione di euro.