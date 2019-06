Torino, ultras della Bosnia in piazza San Carlo: esplosi petardi

Centinaia di tifosi della Bosnia si sono radunati in piazza San Carlo, nel centro di Torino, in attesa della partita di stasera, martedì 11 giugno, per le qualificazioni agli europei del 2020 contro l'Italia. Alcuni hanno esploso qualche petardo tra i tavolini dei bar sotto i portici. Molti indossano le maglie nere degli ultras con la scritta Away Days. La piazza è presidiata dalla polizia che, a distanza, controlla i tifosi bosniaci. Un gruppo di ultras ha appeso la bandiera con la scritta Kljuc, nome di una città bosniaca, sul monumento equestre in piazza San Carlo. Sul posto sono intervenute le squadre di Amiat, la società di igiene ambientale partecipata dal Comune, per la rimozione dei rifiuti, tra cui molti cocci di bottiglia, lasciati dai tifosi. Sul basamento del monumento equestre a Filiberto di Savoia sono stati attaccati alcuni adesivi di gruppi ultras della Bosnia.