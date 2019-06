Ballottaggio elezioni comunali 2019: a Vercelli vince Andrea Corsaro

Il centrodestra conquista il Comune di Vercelli. È Andrea Corsaro, già sindaco dal 2004 al 2014, il nuovo primo cittadino del capoluogo piemontese che ha staccato la sindaca uscente di centrosinistra, Maura Forte, di quasi 10 punti percentuali. "È una cosa bellissima – commenta a caldo Corsaro – grazie a chi ha creduto al nostro programma e alla nostra concretezza. Il voto dei vercellesi è il riconoscimento anche del lavoro e delle opere realizzate nei miei precedenti mandati. Sono stato colpito dalle tante bugie dette ai fini elettorali dai miei avversari, ora pensiamo ai fatti e alle cose che servono alla città di Vercelli, a cui servono risposte su tanti temi come il sociale". (I RISULTATI- IL LIVEBLOG - LO SPECIALE – AFFLUENZA - LA MAPPA DEI RISULTATI)

La vittoria di Corsaro con il 54,80% dei voti

Con la vittoria di Corsaro la città torna ad essere governata dal centrodestra (Lega, FI, FdI), il neoeletto si è imposto con il 54,80% delle preferenze su Forte del centrosinistra (PD), fermo al 45,20%.

Elezioni a Vercelli: i risultati del primo turno

Al primo turno, invece, Corsaro aveva ottenuto il 41,89%, mentre Forte si era fermata al 24,66%. Più staccati ancora gli altri aspiranti sindaci: Roberto Scheda aveva ottenuto il 14,39% mentre Alberto Perfumo il 7,40%, entrambi esponenti di liste civiche. Il Movimento 5 Stelle invece si era fermato 6,47%, seguito da Federico Bodo al 2,87%, candidato di +Europa, e Giacomo Ferrari con il 2,32% esponente di Vercelli Democratica.

Le parole di Forte

"Prendo atto del risultato e faccio tanti auguri al mio avversario. Abbiamo incrementato il nostro consenso, ma non è stato sufficiente per sanare il gap che avevamo al primo turno", ha commentato la sindaca uscente al termine dello scrutinio. "Oggi lascio comunque un Comune in ottime condizioni – ha aggiunto Forte - con tanti progetti in corso e da realizzare, con i fondi a disposizione e con un grande insediamento in arrivo nell’area logistica”.