Due pusher, che avevano allestito una centrale per lo spaccio di droga in un appartamento di via Biella a Torino, sono stati arrestati dai carabinieri. I due spacciatori, un 30enne italiano e un 35enne marocchino, per evitare il carcere, hanno offerto ai militari della droga e seimila euro, chiedendo loro di "chiudere un occhio". Per questo sono accusati anche di istigazione alla corruzione.

L’intervento dei carabinieri

In casa i militari hanno sequestrato otto chili di hashish, suddivisi in panetti, contraddistinti dal marchio 'Bob' e 155 datteri. L'attività è scattata nell'ambito dei servizi ad alto impatto disposti dal comando provinciale dei carabinieri di Torino nei quartieri Aurora e Barriera Milano. L'operazione è stata condotta dai motociclisti del Nucleo Radiomobile, e da carabinieri in borghese della Compagnia di Venaria, così da non farsi riconoscere dalle vedette dei pusher. Gli spacciatori, infatti, ricevevano solo su appuntamento telefonico e incontravano solo clienti conosciuti.