Torino, 'Cartoons on the Bay': tra i premiati l'italiana 'Jams'

Tripletta francese e l'affermazione di 'Jams', che affronta il tema delle molestie sessuali sui minori, ai Pulcinella Awards di 'Cartoons on the Bay', il festival internazionale dell'animazione e della cross-medialità promosso da Rai e organizzato da Rai Com, a Torino. La Francia è premiata con tre successi, due dei quali realizzati in collaborazione con Rai Ragazzi, mentre Belgio, Iran, Irlanda, Italia e Giappone si dividono gli altri premi assegnati dalle giurie internazionali.

Il podio

La serie animata 'Gigantosaurus' ha vinto il Pulcinella quale migliore serie prescolare. Sviluppata in 2D e CGI dallo studio francese Cyber Group per Disney Channel e per Rai Yoyo, racconta le avventure di quattro giovani dinosauri che crescono nel periodo Cretaceo, fra vulcani, brachiosauri e enormi triceratopi, piogge di meteoriti e un Gigantosauro che regna su tutto. Altro Pulcinella per 'Artù e i bambini della tavola rotonda', di Jean-Luc François, che racconta la storia di un giovane Artù. La serie, prodotta dalla Blue Spirit Productions in collaborazione con Rai Ragazzi, ha vinto il Premio per la migliore serie per bambini, mentre 'Detroit: Become Human', una riflessione su tecnologia e robotica prodotta da Quantic Dream, ha vinto nella sezione Interactive Media.

'Jams'

L'italiana 'Jams', serie di 10 episodi coprodotta da Rai Ragazzi e Stand by Me, ha vinto nella sezione Live Action. È stata realizzata con il supporto di un team di specialisti, ed è dedicata alle ragazze e ai ragazzi di 9-13 anni, per aiutarli a comprendere i rischi delle molestie sessuali, rilevare quando qualcosa non va come dovrebbe, superare la vergogna e la solitudine e chiedere l'aiuto degli amici e l'intervento degli adulti. Attraverso la storia di Joy, una ragazzina di 11 anni e del suo gruppo di amici di prima media, la serie sensibilizza su un soggetto drammatico con un racconto pieno di emozioni, umorismo, amicizia e musica. La sigla 'Un istante di te' è interpretata da Ruggero Pasquarelli. Presente anche lo chef Alessandro Borghese, nel ruolo di se stesso. Andata da poco in onda con successo su Rai Gulp, 'Jams' ha aperto una campagna di sensibilizzazione (hashtag ufficiale #MeglioParlarne), che continua con le repliche, sui social e nelle scuole. Scrivono i giurati: "Una serie per ragazzi unica, che emerge per la sua modernità e per il suo realismo, su un tema delicato come le molestie sessuali, con un linguaggio ed uno stile appropriato per il giovane pubblico".

Produttrice: tema che mi sta a cuore

"Ideare e produrre dei contenuti Kids è un privilegio. Nel caso di Jams lo è ancora di più: al piacere di lavorare con e per i ragazzi, abbiamo aggiunto la nostra missione positiva, aiutarli ad affrontare il tema delle molestie". Lo dice Simona Ercolani, ideatrice e produttrice della serie. "Aiutare i ragazzi a decifrare i comportamenti ambigui degli adulti, a non farsi manipolare e soprattutto a parlare superando la paura e la vergogna è un aspetto che mi sta davvero molto a cuore. Sono davvero orgogliosa di questo riconoscimento, e ringrazio Rai Ragazzi per l'opportunità e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il supporto", aggiunge.