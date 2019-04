Omicidio di Stefano Leo: per gli inquirenti dubbi solo sul movente

Proseguono le indagini per accertare la veridicità del movente che avrebbe spinto Said Machaouat, 27 anni, a compiere l’omicidio di Stefano Leo, il ragazzo di 33 anni ucciso con un fendente alla gola ai Murazzi, in pieno centro a Torino, lo scorso 23 febbraio. Non ci sarebbero tuttavia dubbi sulle responsabilità del reo, che ha confessato il delitto e si trova attualmente in stato di fermo a Torino. E' quanto viene riferito in ambienti investigativi della procura. L'uomo, che soffriva di depressione, ha raccontato agli inquirenti di aver voluto uccidere un giovane come lui "per togliergli il futuro": tale spiegazione non è ritenuta del tutto convincente. Nel frattempo, la Procura di Torino ha chiesto al tribunale di emettere un ordine di custodia cautelare. L'ipotesi di reato, per il momento, è di omicidio volontario.

Le indagini

Dopo essersi autoaccusato dell'omicidio, il 27enne ha fornito un resoconto che è stato vagliato dai carabinieri. L'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza sparse nella zona dimostra che Machaouat è effettivamente arrivato sul luogo del delitto prima che Leo fosse aggredito. La figura che si intravede allontanarsi subito dopo il fatto è "compatibile" con la sua, tuttavia le immagini sono di bassa qualità. Esiste poi un video che conferma che il 27enne, come dichiarato nella confessione, è salito su un tram per lasciare il centro storico. Quanto al coltello, recuperato su indicazione dell'uomo in una cabina elettrica in piazza d'Armi, è stato consegnato al reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri. Dubbi anche sulla dinamica dell'aggressione, che non coincide completamente con quella ipotizzata dagli investigatori. L'avvocato difensore di Said, Basilio Foti, ha fatto presente che l'uomo non è mancino ma dice di avere colpito Leo con la sinistra.

Data ultima modifica 02 aprile 2019 ore 18:20