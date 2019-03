Corteo degli anarchici a Torino, Porta Nuova blindata

Si sono riuniti tre dei quattro cortei di anarchici organizzati a Torino: i manifestanti provenienti da San Salvario, dal parco del Valentino e da piazza Benefica sono confluiti davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Dopo una sosta di mezz'ora gli anarchici, circa un migliaio, si sono incamminati verso il quarto raduno, bloccato dalle forze dell'ordine tra via Aosta e corso Novara, verso la parte nord della città. Gli accessi a Porta Nuova sono stati chiusi su due dei tre lati ed è stata soppressa la fermata della metropolitana. "Se credono di farci paura sbagliano - ha detto una speaker, mentre un elicottero dei carabinieri continuava a sorvolare la zona - adesso andiamo a unirci con i nostri compagni di lotta e poi valuteremo come comportarci. Nulla sarà come prima a Torino, ci prenderemo la città".

Negozi chiusi a San Salvario

Serrande abbassate lungo le vie del quartiere San Salvario. Sono numerosi i negozi che hanno scelto di chiudere in occasione della manifestazione. Il centro, di norma affollato per lo shopping del sabato pomeriggio, è praticamente deserto. Pochissime le auto che attraversano le vie. È stato chiuso corso Vittorio Emanuele.

I cortei

Uno dei cortei è partito dal giardino accanto al Campus Einaudi. Una cinquantina di persone, in particolare autonomi e qualche esponente dell'area antagonista, si è mossa per le vie del quartiere Vanchiglia. Centinaia di anarchici hanno sfilato in corso Vittorio per raggiungere la stazione di Porta Nuova, in piazza Carlo Felice. Il gruppo partito dal parco Valentino si è unito al corteo partito dal Campus Einaudi. Tanti gli striscioni, tra cui 'Dall'Asilo all'Università, contro i padroni della città', 'Liberi tutti', 'Blocchiamo la città'. In piazza Benefica, si è vista per qualche minuto Lavinia Cassaro, la maestra che lo scorso anno, durante una manifestazione antifascista, fu filmata dalle telecamere mentre lanciava insulti verso le forze dell'ordine. L'insegnante venne poi licenziata. Quattro persone sono state arrestate nell'ambito dei controlli preventivi disposti in occasione della manifestazione.

