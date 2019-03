Incendio a Belmonte, devastato il parco naturale del Sacro Monte

Sono ancora in corso le operazioni per spegnere il vasto incendio che da ieri sta devastando il parco naturale del Sacro Monte di Belmonte, tra Valperga e Pertusio, nel Torinese. Cinque famiglie sono state evacuate per precauzione a causa del fronte delle fiamme che ha continuato ad avanzare. Tantissime le case che sono state lambite dal rogo, così come il santuario patrimonio dell'umanità dell’Unesco.

Lavori per spegnere gli ultimi focolai

L'enorme lavoro delle squadre di Aib e dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. In nottata, quando si è placato il vento, le squadre di terra sono riuscite a ridurre il fronte delle fiamme. La situazione, al momento, è sotto controllo ma in mattinata riprenderanno i lanci dall'alto con gli elicotteri per spegnere gli ultimi focolai ancora attivi.