Torino Comics, sul palco ci saranno i due doppiatori di Game of Thrones

I doppiatori di Game of Thrones Sara Labidi, Letizia Ciampi e Stefano Crescentini saranno ospiti del Torino Comics, la fiera dedicata ai fumetti e ai videogame che con l'edizione di quest'anno compie il quarto di secolo. Dal 12 al 14 aprile il Lingotto Fiere accoglierà decine di migliaia di appassionati di fumetti, manga, anime, cinema, game&videogame, collezionisti e cosplayer. Come ogni anno saranno presenti molte voci del mondo del cinema e delle serie televisive, con un focus particolare su Game of Thrones e sul mondo Marvel: sabato 13 e domenica 14 aprile, in due conferenze, i doppiatori di Game of Thrones, Spiderman, Captain Marvel e Deadpool, sveleranno al pubblico aneddoti e curiosità sui loro doppiaggi più famosi.

L’International Cosplay League

Torino Comics ospita per il terzo anno consecutivo anche la tappa italiana dell'International Cosplay League, a cui partecipano cosplayer qualificati da tutto il mondo. Sabato 13 ci saranno le qualificazioni italiane. I vincitori di Torino avranno l'opportunità di partecipare alla finale mondiale di Madrid, in programma a settembre in occasione del Japan Weekend. Domenica 14 aprile si svolgerà invece la sfilata competitiva, che premia l'abilità "artigiana" del concorrente, la sua capacità di immedesimarsi nel ruolo scelto, le sue doti interpretative e di simpatia. Numerose le categorie in concorso, dal miglior costume maschile e femminile al miglior gruppo, dalla migliore interpretazione al miglior accessorio. Il super premio finale è un viaggio per due al London Film and Comic Con, evento che ospita ogni anno le star di serie tv, film e comics.