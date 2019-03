Settimo Torinese, scomparsa 17 anni fa: marito indagato per omicidio

È indagato per omicidio Salvatore Caruso, l’ex marito di Samira Sbiaa, la donna marocchina scomparsa 17 anni fa da Settimo Torinese, all’età di 32 anni. La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo a carico dell’uomo, 68 anni, ex guardia giurata ora in pensione, residente a Settimo Torinese. I carabinieri della compagnia di Chivasso stanno cercando il corpo della donna nella casa e nel giardino dell'ex guardia giurata, in via Petrarca. Stanno operando le unità cinofile e un camion per lo spurgo delle acque nere di un pozzo. I cani sono in forza al nucleo cinofilo dell'Arma di Bologna e sono gli unici in tutta Italia capaci di fiutare tracce di sangue e di cadaveri in stato di decomposizione. Nel pomeriggio potrebbero iniziare eventuali scavi nel giardino. Questa mattina, è stata perquisita l'abitazione dell'uomo, dove la scorsa settimana sono stati sequestrati quattro pistole, due carabine, un fucile e diversi proiettili.

La denuncia della madre

La coppia era sposata da due anni quando Samira Sbiaa è scomparsa nell'aprile del 2002. Né il marito né i famigliari hanno mai presentato denuncia di scomparsa fino a quando, nei giorni scorsi, attraverso un'associazione di Asti, l'anziana madre ha lanciato un appello per ritrovare Samira. La sorella aveva detto che la donna era costretta a vivere segregata in casa.

