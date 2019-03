Incendi, emergenza a Givoletto: abitazioni evacuate

Ennesima emergenza incendi nei boschi del Torinese. L'ultimo riguarda Givoletto dove si sono propagate le fiamme del rogo divampato lunedì 11 marzo nella vicina Val della Torre. L'incendio è alimentato dal forte vento e, in via precauzionale, alcune abitazioni in via Borgonuovo sono state evacuate. Numerose squadre dei vigili del fuoco e dei volontari Aib (antincendio) sono impegnate nelle operazioni di spegnimento, con l'aiuto di Canadair ed elicotteri.

Salvata anche una tartaruga

I volontari Aib di Giaveno e Valgioie (Torino) hanno anche salvato una tartatura di terra, in fuga dalle fiamme, che poi è diventata la mascotte del gruppo. La tartaruga, con il guscio bruciacchiato, è stata raccolta dai volontari mentre cercava di mettersi in salvo dall'incendio divampato a Givoletto, ed è stata affidata ai veterinari dell'Asl per le cure. Gli esperti temono che altri animali possano essere rimasti feriti nei roghi che stanno devastando il Piemonte.

