Ivrea, lancia massi contro la polizia e si barrica in casa: ricercato

E' ricercato dalle forze dell'ordine il 45enne di Ivrea che, nella mattinata di giovedì 14 febbraio, ha lanciato due massi contro una volante della polizia municipale a Ivrea, in provincia di Torino, in strada Canton Gabriel, dove abita con la madre. L'uomo, che già in passato era stato segnalato per aggressioni alle forze dell'ordine, prima si è barricato in casa, poi è riuscito a scappare nei boschi della zona. Quando la polizia, dopo l'intervento dei vigili del fuoco, è riuscita ad entrare nell'abitazione, il 45enne si era già dileguato. Sulle facciate della propria casa, numerose scritte contro le forze dell'ordine.

Data ultima modifica 14 febbraio 2019 ore 13:41