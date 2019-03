Dalla tarda serata di giovedì 31 gennaio sta nevicando ininterrottamente su tutto il Piemonte. Sulle montagne del Cuneese e del Torinese lo spessore del manto fresco ha già raggiunto i 40 cm e le precipitazioni, sia pur con qualche pausa, dovrebbero proseguire fino a sabato (LA DIRETTA). Qualche centimetro di neve bagnata è caduto anche a Torino, ma in città la neve si è finora posata soltanto nei parchi, sulle strade periferiche e in collina. Nel pomeriggio, tuttavia, le precipitazioni dovrebbero riprendere, secondo la polizia municipale, alla fine della nevicata, sulla sommità della collina si saranno posati circa 30 cm.

Allerta valanghe nel Cuneese

Allerta valanghe in tutte le vallate cuneesi, l'allarme lanciato da Arpa Piemonte è di livello 4, che indica un forte rischio. All'inizio di questa mattina la rete meteo di Arpa ha misurato 27 cm di neve fresca a Salbertrand, in valle di Susa, 26 a Sauze di Cesana, 21 a Sestriere, 23 a Bardonecchia, 20 a Graglia, sulle Alpi Biellesi, 14 sopra Alagna Valsesia, in provincia di Vercelli. Più scarse le precipitazioni nelle valli ossolane.

Scuole chiuse e disagi a Cuneo, Asti e Alessandria

Scuole chiuse, per precauzione, ad Asti, Alessandria e Cuneo e in molti altri centri minori del sud della regione. Qualche disagio nell'Alessandrino: sulla tangenziale che collega Acqui Terme ad Alessandria nella mattina di venerdì 1 febbraio, il traffico è rimasto bloccato per un tir che si è ribaltato. Nella provincia di Cuneo l'allerta arancione in diverse aree della Granda ha spinto i Comuni a emettere un'ordinanza di chiusura delle scuole: niente lezioni a Cuneo, Mondovì, Alba e Saluzzo. Circa 20 i centimetri di neve fresca che si sono già accumulati a Cuneo e in pianura. Chiuso anche il colle della Maddalena, al confine con la Francia. Nel Vercellese ampio schieramento di mezzi spazzaneve sulle strade della provincia. Sulla viabilità principale sono al lavoro dalle prime ore di questa mattina una sessantina di mezzi per liberare le strade dal manto nevoso e spargere sale.