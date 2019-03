Alba, picchiano 15enne per rubargli una catenina: denunciati minorenni

Ad Alba, in provincia di Cuneo, i carabinieri hanno denunciato per rapina aggravata in concorso e lesioni quattro minorenni tra i 15 e i 17 anni. I ragazzi sono accusati di avere aggredito un 15enne per rubargli la catenina che aveva al collo. I quattro hanno picchiato anche il fratello maggiore della vittima, intervenuto in sua difesa.

La ricostruzione dei fatti

L'aggressione nel parcheggio antistante il capolinea cittadino degli autobus. I due ragazzi aggrediti hanno riportato contusioni al volto e, nel caso del fratello maggiore, la frattura del setto nasale.