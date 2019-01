Una bimba di tre anni mangia per la prima volta grazie a un intervento di ricostruzione dell'esofago. La piccola, affetta da atresia esofagea di tipo I, una malformazione congenita per cui è nata senza un tratto di esofago, ha mangiato per la prima volta con la sua bocca grazie all'intervento, eseguito con successo, presso l'ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino.

Battaglia vinta

La bimba è stata alimentata con un sondino nello stomaco e, poi, con una cannula in vena, ma il 'nuovo' esofago sta consentendo alla piccola paziente di recuperare l'uso della bocca per alimentarsi. La bambina è seguita da una famiglia affidataria perché quella naturale si è trasferita in Francia per seguire un'altra figlia ammalata, ed è ora si trova ricoverata nel reparto di degenza ad Alta intensità della Chirurgia pediatrica.

L'intervento

In casi analoghi, l'esofago viene sostituito utilizzando una parte dello stomaco o un tratto di intestino. Questa volta, invece, i chirurghi sono riusciti ad asportare il tratto cicatriziale e a ricostruire un normale esofago utilizzando esclusivamente tessuto esofageo. L'intervento è stato eseguito presso la Chirurgia pediatrica del Regina Margherita diretta dal dottor Fabrizio Gennari in collaborazione con il professor Renato Romagnoli, direttore della Chirurgia universitaria 2 e Centro Trapianti di fegato delle Molinette, e con il dottor Dario Reggio, del Servizio di Endoscopia Interventistica della Città della Salute di Torino. Il decorso postoperatorio presso la Rianimazione pediatrica diretta dal dottor Giorgio Ivani si è prolungato per oltre un mese.