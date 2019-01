Quattro indagati per la morte di Camilla, la bimba di 9 anni caduta sugli sci e poi finita contro una barriera, sotto gli occhi del padre, su una pista di Sauze d'Oulx, in Valle di Susa. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, mentre alle camere mortuarie dell'ospedale Sant'Anna, sorretti da una ventina di amici, sono arrivati i genitori per un ultimo saluto alla figlioletta. La piccola sciava con il padre e un amico sulla pista 'Imbuto', così chiamata per un restringimento con un passaggio obbligato tra le rocce, quando ha perso il controllo degli sci ed è caduta a valle per circa 50 metri andando a schiantarsi contro una barriera frangivento.

4 indagati

Sarà l'autopsia, disposta dai pm Vincenzo Pacileo e Giovanni Caspani, a stabilire se il trauma che l'ha uccisa è stato provocato dalla caduta o dall'impatto con la barriera. Già il 2 gennaio, subito dopo l'incidente, i carabinieri di Oulx hanno sequestrato il paravento, il casco, le bacchette e gli abiti della piccola. Nei prossimi giorni i militari effettueranno un sopralluogo sul posto della tragedia, mentre in queste ore sono in corso accertamenti e perizie sulle barriere in prossimità delle piste. I magistrati torinesi hanno iscritto nel registro degli indagati alcuni dirigenti ed ex dirigenti della Sestrieres Spa, che gestisce gli impianti del comprensorio della Via Lattea. Si tratta di Alessandro Perron Cabus, amministratore delegato della società, Alessandro Moschini, direttore delle piste, Vittorio Salusso, ex direttore piste e Cristina Chianale, direttore dei lavori quando vennero installate le barriere. I quattro risultano già indagati per omicidio colposo nell'inchiesta sulla morte di un altro sciatore, Giovanni Bonaventura, avvenuta il 30 gennaio dello scorso anno a poca distanza dal luogo dell'incidente di ieri. Il giovane, ingegnere siciliano di 31 anni, era sulla pista da sci del Monte Fraiteve quando è andato a sbattere contro un paravento in legno. I due fascicoli sono confluiti in un unico procedimento.

Sotto shock il padre della bambina

Nei prossimi giorni, i carabinieri sentiranno il padre della bimba, Francesco Compagnucci, ancora sotto shock. La piccola Camilla è precipitata davanti ai suoi occhi e vani sono stati i tentativi di rianimarla. Residente a Roma, il papà aveva portato la figlia in montagna per le vacanze di Natale. Erano ospiti di amici a Sauze d'Oulx e per sciare avevano scelto la giornata perfetta: sole, senza un filo di vento. Ieri, verso le 14.30, hanno raggiunto la vetta del Monte Fraiteve e hanno iniziato la discesa. Poi la tragedia.

Data ultima modifica 03 gennaio 2019 ore 21:05