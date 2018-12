Donna uccisa ad Alessandria: a gettarsi nel fiume Tanaro il cognato

La donna trovata morta, nel pomeriggio di ieri, venerdì 30 novembre, dal marito, potrebbe essere deceduta a causa del trauma provocato da un tavolo, rovesciatole addosso. Il cadavere infatti è stato trovato sotto al mobile in pezzi. All’origine del fatto ci sarebbe una violenta lite. L’ipotesi che gli investigatori seguono, al momento, è quella di un omicidio-suicidio avvenuto in famiglia. Il giovane che si è lanciato nel fiume Tanaro, di fronte a due testimoni, sarebbe il fratello del marito della vittima, di 22 anni. Entrambi sono di origini brasiliane.

Le indagini attorno al suicidio

Le ricerche del ragazzo gettatosi dal nuovo ponte Meier erano partite prima della scoperta dell’omicidio. Un automobilista di passaggio sul ponte e un pescatore in riva al fiume, infatti, erano presenti sul posto al momento del gesto e avevano fatto scattare i soccorsi, che tuttavia non erano valsi a nulla. Il corpo, trascinato dalla corrente, non è ancora stato ritrovato. Le ricerche sono riprese questa mattina, sabato 1 dicembre. Sotto il ponte è stato rinvenuto però un giubbotto blu, lo stesso indossato dal cognato della giovane in una foto trovata nella casa della coppia. Inoltre, il marito della donna ha riferito agli agenti di non essere riuscito a rintracciare il fratello. Il ragazzo era ospite della coppia dall'inizio di settembre e frequentava un corso serale per imparare la lingua italiana.

La scoperta dell'omicidio

Mentre i sommozzatori scandagliavano il letto del fiume, è stato ritrovato il corpo della donna, in una palazzina di via Milano, nel centro cittadino. Sul cadavere non sono state trovate ferite da arma da fuoco o do taglio, ma ai militari è subito apparso chiaro che si trattava di una morte violenta. Al momento dell'omicidio il marito si sarebbe trovato sul posto di lavoro, in un'azienda di materiali elettrici.

Data ultima modifica 01 dicembre 2018 ore 11:14