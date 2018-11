Alessandria, donna uccisa in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Uccisa nella sua abitazione una donna brasiliana di 24 anni ad Alessandria. Il cadavere è stato trovato da suo marito, rientrato a casa perché non era riuscito a mettersi in contatto con la vittima per telefono. Secondo gli investigatori, i carabinieri del comando di Alessandria, l’omicidio potrebbe essere collegato al suicidio di un uomo che si è gettato nel fiume Tanaro dal ponte Meier. L’uomo non è stato identificato e il suo corpo non è ancora stato trovato.