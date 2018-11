Maltempo, strade ancora chiuse tra Verbania e Ossola

Solo lunedì si saprà quando riprenderanno i lavori sulla frana di Cannobio e quando potrà essere riaperta la statale 34 del Lago Maggiore, chiusa da martedì scorso. I lavori di messa in sicurezza del versante sono fermi e il collegamento tra Verbania e il Canton Ticino resta interrotto. I disagi maggiori sono per gli studenti che da Cannero e Cannobio si recano nelle scuole di Verbania ma anche per i numerosi frontalieri che dal Verbano vanno a lavorare in Ticino, per far fronte al problema la navigazione sul Lago Maggiore è stata potenziata. Il maltempo dei giorni scorso ha anche causato l'interruzione della strada provinciale che da Premosello, paese della bassa Ossola, sale alla frazione di Colloro. La strada è ancora chiusa perché sono ancora in corso lavori di messa in sicurezza. Ai 200 abitanti della piccola frazione possono però, è stato consentito il transito in alcune fasce orarie.