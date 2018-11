Pinerolo, aggredisce capotreno perché sprovvisto di biglietto e fugge

Un giovane ha spintonato un capotreno per sfuggire ai controlli, dato che non era provvisto di regolare biglietto di viaggio. L’aggressore, che secondo quanto riportato sarebbe italiano, è poi scappato.

L’episodio si è verificato presso la stazione di Pinerolo, in provincia di Torino, su di un treno regionale in partenza per Chivasso. Il controllore è stato medicato in ospedale e ha riportato ferite giudicate guaribili in quattro giorni.

Il treno regionale è partito con 50 minuti di ritardo.