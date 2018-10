Il Verbano Cusio Ossola resta in Piemonte, referendum fallito

Nulla di fatto per il passaggio del Veranio Cusio Ossola dal Piemonte alla Lombardia. Il referendum indetto per decidere del futuro della provincia e del suo possibile passaggio da una regione all’altra non ha, infatti, raggiunto il quorum. L’affluenza, alle 23 di domenica 21 ottobre, quando sono state chiuse le urne, è stata bassa. Sono stati solo il 33,2 per cento degli aventi diritto i votanti che si sono presentati nei 225 seggi allestiti nei 76 comuni della provincia, chiamata a votare per la prima volta in Italia un cambio di Regione. Il dato è stato reso noto dalla Prefettura di Verbania.