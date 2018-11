Sconosciuta al fisco, aveva 250mila euro di beni: sequestrati

Sconosciuta al fisco, senza lavoro e nullatenente, in realtà possedeva beni per 250mila euro. I carabinieri, su disposizione del Tribunale di Torino, hanno sequestrato a una donna sinti di 37 anni ville e macchine. In tutta la sua vita, la donna ha dichiarato al fisco solo 131 euro, non ha mai presentato una dichiarazione dei redditi e, dalla banca dati Inps, risultava aver lavorato solo 12 giorni nel dicembre 2012. Una situazione di indigenza che, però, si scontrava con l’elevato tenore di vita accertato durante le indagini. Già nota alle forze dell’ordine, alle spalle la 37enne ha numerosi precedenti penali per furto, ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito e ha pendenze penali per truffa e resistenza a pubblico ufficiale.