OnePlus 7 Pro, problemi al display touch: segnalati tocchi fantasma

Il display touchscreen di OnePlus 7 Pro, annunciato come uno dei punti di forza dello smartphone, sta giocando dei brutti scherzi ad alcuni utenti, facendo comparire menù o selezionando le icone attraverso dei ‘tocchi fantasma’, senza che ci sia una effettiva pressione sullo schermo. I problemi di ‘ghost touch’ erano stati riscontrati in passato anche su OnePlus One e stando alle segnalazioni di diversi possessori su Reddit e sul forum ufficiale dell’azienda cinese la questione si starebbe ripresentando sul nuovo top di gamma, in particolare durante l’utilizzo dell’app Cpu-Z, che vanta oltre 10 milioni di download dal Play Store di Android.

Il display di OnePlus 7 Pro preme pulsanti da solo

Con OnePlus 7 Pro, l’azienda di Shenzhen ha deciso di investire fortemente sul display da 6,67 pollici, il primo dopo quello di Samsung Galaxy S10 a supportare la tecnologia HDR10+. Sorprendentemente, però, in alcuni dei modelli recentemente venduti lo schermo tenderebbe a eseguire azioni in maniera totalmente indipendente, senza alcun input da parte del possessore. Il problema, noto come ‘ghost touch’, è emerso sui forum di Reddit e della stessa OnePlus, nei quali gli utenti hanno descritto il malfunzionamento nei particolari, con tanto di video che mostrano i tocchi fantasma esercitati dal 7 Pro, con la barra delle notifiche che appare improvvisamente o alcuni pulsanti touch premuti casualmente.

OnePlus 7 Pro: come accorgersi dei tocchi fantasma

Fino a questo momento, il problema riguarderebbe un numero limitato di dispositivi, che parrebbe tuttavia in crescita secondo quanto si legge sulle discussioni nei forum. In diversi casi i tocchi fantasma avvengono soltanto aprendo l’app Cpu-Z, un software scaricato oltre 10 milioni di volte dal Play Store di Google che fornisce ulteriori informazioni sul dispositivo. Sia su Reddit che sul forum di OnePlus, alcuni utenti suggeriscono esplicitamente di provare ad aprire l’applicazione per verificare se il proprio 7 Pro sia soggetto ai tocchi fantasma, sebbene per altri possessori il problema sarebbe persino più esteso e renderebbe molto difficoltoso l’utilizzo dello smartphone. Stando al portale specializzato AndroidPolice, OnePlus sarebbe a conoscenza della questione e starebbe indagando per trovare al più presto una soluzione.