L’evento ufficiale di Londra, durante il quale OnePlus rivelerà i nuovi smartphone 7 e 7 Pro, servirà principalmente a confermare tutte le informazioni circolate nelle ultime settimane. Dopo i molti rumours riguardanti OnePlus 7 Pro, infatti, a poche ore dalla presentazione ufficiale sono state diffuse su Twitter le prime immagini che svelerebbero il design definitivo del dispositivo più performante della nuova linea dell’azienda cinese. Le foto sembrerebbero in linea con le anticipazioni, confermando sia l’esistenza della colorazione Nebula Blue che la tripla fotocamera posteriore.

OnePlus 7 Pro: le immagini hands-on

Sono ormai davvero pochi i segreti di OnePlus 7 Pro, almeno per quanto riguarda il design. Persino a pochissime ore dall’evento di presentazione continuano infatti a spuntare in rete altre anticipazioni sul nuovo device di punta dell’azienda di Shenzhen: l’ultima è stata diffusa dal profilo Twitter Ice Universe, noto per la pubblicazione di leak sugli smartphone in uscita, e mostra il dispositivo ‘hands-on’, con chiare immagini sia del display che del retro. Il modello di OnePlus 7 Pro tenuto in mano da un utente nelle foto è di colore Nebula Blue: insieme all’ampio display, che sarà dotato di tecnologia HDR10+, si notano le cornici sottilissime e l’assenza della fotocamera frontale, che potrà comparire all’occorrenza. Confermati sulla parte posteriore anche i tre sensori posizionati in fila verticale.

Il possibile prezzo di OnePlus 7 Pro

Sono meno i dettagli circolati su OnePlus 7, che dovrebbe vantare un display AMOLED Full HD da 6,4 pollici. Quasi tutta l’attenzione è stata infatti riservata al modello 7 Pro, il cui schermo farà segnare secondo Pete Lau “un netto passo avanti”. Pochi giorni fa, inoltre, proprio il Ceo dell’azienda ha pubblicato su Twitter una foto che sarebbe stata scattata con la fotocamera di OnePlus 7 Pro. Tra le ultime indiscrezioni, infine, TechRadar aggiunge quelle diffuse dal giovane leaker Ishan Agarwal riguardanti il prezzo del nuovo top di gamma, che a seconda dei paesi e delle combinazioni tra Ram e memoria interna partirebbe da 699€ fino a raggiungere un massimo di 829€.