Honor 10 Lite, disponibile in Italia il nuovo smartphone low cost

I prodotti della linea ‘Lite’ di Honor cercano di proporre al grande pubblico un’esperienza simile a quella offerta dai top di gamma del brand, ma a un prezzo nettamente inferiore. Trovare il giusto compromesso tra qualità e risparmio non è sempre facile e il rischio di deludere una fetta degli utenti è sempre dietro l’angolo. La missione diventa ancora più ardua quando si cerca di realizzare la versione low cost di uno smartphone particolarmente apprezzato come Honor 10. La versione Lite del dispositivo, disponibile in Italia dal 3 gennaio 2019 al prezzo consigliato di 239,90 €, presenta delle caratteristiche tecniche che lo rendono un’alternativa interessante ad altri device di fascia bassa presenti sul mercato, anche se non manca qualche piccolo difetto.

Le caratteristiche tecniche di Honor 10 Lite

Honor 10 Lite monta un processore HiSilicon Kirin 710 octa core da 2,2 GHz con GPU Mali G51 MP4. La memoria interna è di 64 GB ed è espandibile tramite l’utilizzo di una scheda microSD (fino a 256 GB). Nota negativa per la RAM: solo 3GB, meno di quanto offrono altri dispositivi economici. Lo smartphone presenta tutte le connettività più utilizzate: Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi 802.11 ac e 4G LTE. La presenza di un connettore microUSB, ormai superato, potrebbe far storcere il naso a qualche appassionato di tecnologia.

Il display da 6,21 pollici, realizzato con la tecnologia IPS e quasi privo di bordi, offre una buona risoluzione in Full HD+ (2340x1080 pixel) e presenta un piccolo notch dalla caratteristica forma a goccia. Il design di Honor 10 Lite è impreziosito dalle quattro varianti cromatiche disponibili: Sky Blue, Shiny Red, Sapphire Blue e Midnight Black.

Uno smartphone perfetto per i selfie

L’aspetto che differenzia Honor 10 Lite da molti altri smartphone di fascia bassa è la qualità della fotocamera frontale da 24 megapixel, ottima per tutti gli amanti dei selfie. È in grado di registrare dei video in 1080p a 30 fps. Nella parte posteriore del dispositivo è invece presente una fotocamera da 13 megapixel e un secondo sensore da 2 megapixel per la profondità di campo. Utilizzandoli è possibile girare dei filmati in 1080p a 60 fps. La presenza dell’Intelligenza artificiale permette di ottenere delle foto qualitativamente migliori, intervenendo su caratteristiche come colore e contrasto. Si tratta in realtà di un semplice filtro e volendo è possibile disattivarlo facilmente.