Arriva Huawei P Smart+, 4 fotocamere e display full Hd

Arriva un altro smartphone in casa Huawei: P Smart+. Questo nuovo modello, lanciato dall’azienda di telecomunicazioni cinese, si rivolge alla clientela più giovane; sempre più attenta a determinate caratteristiche quali la connettività, la durata della batteria e il prezzo.

HUAWEI P Smart+ è il gemello del Nova 3i (una variante del Nova 3), presentato in Cina. Il nuovo smartphone ha già fatto parlare di sé per il display da 6,3” IPS full HD+ e per le quattro fotocamere (due anteriori da 24 Mp e 2Mp e due posteriori da 16 Mp e 2 Mp).

Caratteristiche tecniche

Huawei ha inserito nel P Smart+ una batteria con capacità di 3340 MAH e un processore Kirin 710 con Intelligenza Artificiale. C'è grande curiosità poi, nei confronti della tecnologia GPU Turbo, che aumenterebbe del 60% l’efficienza di elaborazione grafica del processore, riducendone i consumi del 30%. I 4GB di RAM e i 64GB di ROM, infine, dovrebbero permettere agli utenti di avere a disposizione la potenza necessaria per lavorare con più applicazioni contemporaneamente.

Uscita e prezzo

Per lanciare il suo nuovo prodotto, Huawei ha scelto di collaborare in esclusiva con Amazon.it. L’azienda cinese, per la prima volta, si affida ad un unico canale di vendita. Sarà possibile acquistare il P Smart+ solamente attraverso lo store di Amazon.it e per un periodo limitato di tempo.