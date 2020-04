"Runaway - A Road Adventure" gratis per Pc fino al 5 maggio

Sono numerose le iniziative destinate agli appassionati di videogiochi, soprattutto considerando titoli che vengono regalati, per trascorrere questi giorni di quarantena in casa. Una delle ultime riguarda FX Interactive società spagnola editrice nell’ambito videoludico che ha deciso di rendere disponibile, gratuitamente, "Runaway - A Road Adventure" in versione per Pc.

Un titolo del 2001

Disponibile fino al 5 maggio sul proprio store, FX Interactive racconta che nel titolo dominano “soldi, ambizione, inseguimenti e menzogne: una trama trepidante da una costa all’altra degli Stati Uniti”. Gli scenari sono rappresentati dalle strade di New York, dal deserto dell’Arizona e dalla baia di San Francisco, per un totale di oltre di 100 scenari creati da illustratori di cartoni animati. Infatti, “Runaway: A Road Adventure” è un'avventura grafica sviluppata dai Pendulo Studios nel 2001 che riprende la lunga tradizione dei “punta e clicca” a due dimensioni, ispirandosi a episodi della serie “Broken Sword”. Nel titolo sono inseriti circa 30 minuti di sequenze cinematiche che rafforzano l’intensità della trama e più di 5.000 frasi di dialogo interattivo, con la voce di alcuni doppiatori di spicco che fanno parte del mondo del doppiaggio cinematografico.

La trama del gioco

La trama si basa sul personaggio di Brian Basco che deve lasciare New York per andare in California per realizzare il suo sogno, ma prima della partenza deve fare una rapida sosta in libreria. Sulla strada investe una fuggitiva che perde conoscenza. Brian la porta in ospedale, dove scopre che il suo nome è Gina Timmins e che è stata testimone dell'omicidio di suo padre, causato dalla famiglia mafiosa Sandretti. Brian la salva dalla furia dei killer, ma essendosi trovato in questa scomoda situazione è costretto anche lui alla fuga. La sua avventura sarà piena di ostacoli, Brian dovrà accumulare nel corso degli eventi più di 100 oggetti che, una volta inseriti nell’inventario, serviranno tutti a districarsi dalla situazione in cui si è cacciato. Da notare, sottolineano da FX Interactive, che la colonna sonora del videogioco è composta da 24 brani che accompagnano le azioni del giocatore e contribuiscono, in qualche modo, a contraddistinguere la tensione drammatica di ogni singola scena che fa parte della trama del titolo.