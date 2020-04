Il browser Vivaldi si aggiorna alla versione 3.0: tutte le novità

Il browser Vivaldi è pronto per aggiornarsi alla versione 3.0. Annunciata da Vivaldi Technologies, la nuova versione del software è disponibile al download per Windows, Mac, Linux e, per la prima volta, anche in versione stabile per Android. L’update è piuttosto corposo e introduce varie novità pensate per salvaguardare la privacy degli utenti durante la navigazione. La prima è il blocco tracker integrato, creato in collaborazione con DuckDuckGo per proteggere i fruitori dai siti che raccolgono informazioni sulla loro attività online. Può essere attivata o disattivata cliccando sull’icona a forma di scudo presente a sinistra della barra degli indirizzi o seguendo questo percorso: Impostazioni > Privacy > Tracker.

Tutte le novità della versione 3.0 di Vivaldi

Oltre ai web tracker, con la versione 3.0 di Vivaldi è possibile bloccare anche le inserzioni pubblicitarie più invasive, il tutto senza doversi affidare a estensioni come AdBlock. La funzione, integrata all’interno del software, può essere attivata dalle opzioni o dall’icona a forma di scudo. Nella barra di stato, inoltre, è presente un orologio che permette di creare sveglie e countdown, che può essere modificato in base ai propri gusti. Anche l’interfaccia utente del browser può essere personalizzata grazie a elementi come temi, quadranti rapidi, funzioni zoom e altro ancora. Non mancano altri strumenti utili, che permettono, per esempio, di realizzare uno screenshot in poco tempo o fare ricerche tramite la funzionalità Note.

La versione stabile per Android

La versione stabile per Android riprende molte caratteristiche del browser per desktop, tra cui lo stile, la grafica e buona parte delle funzioni. Anche da mobile, infatti, è possibile contare sul blocco dei web tracker e delle inserzioni pubblicitarie. Inoltre, è possibile gestire le schede aperte tramite scorrimento laterale, utilizzare delle schede private (utili quando non si desidera lasciare tracce durante la navigazione) e sincronizzare i dati in modo sicuro grazie alla crittografia end-to-end.