A partire da oggi, mercoledì 15 gennaio, Microsoft inizierà il rollout della nuova versione del suo browser Edge, basata su Chromium, che verrà resa disponibile automaticamente tramite Windows Update per tutti i Pc con una versione di Windows 10 pari o superiore alla 1803. Sarà anche possibile scaricarla direttamente dal sito web dedicato.

La nuova interfaccia utente

Le novità introdotte nella nuova versione di Edge sono molteplici e rendono il browser piuttosto diverso. L’interfaccia utente è stata ripensata: ora è più pulita, moderna e accattivante. Sotto alcuni aspetti ricorda quella di Google Chrome, ma considerando che entrambi i browser sono basati su Chromium è del tutto normale. Gli utenti abituati alla vecchia versione di Edge non si troveranno comunque disorientati, visto che Microsoft ha fatto il possibile per preservare, almeno parzialmente, il look originale. Per fare un esempio, le schede si trovano ancora nell’angolo in alto a sinistra e anche la posizione di elementi come la barra degli indirizzi e i pulsanti di navigazione è rimasta invariata. Chi preferisce i toni meno accesi può attivare in qualsiasi momento il tema scuro del browser, semplicemente selezionandolo nel menù delle impostazioni.

Le nuove funzionalità di Edge

I cambiamenti non riguardano solo l’estetica del browser, ma anche le sue funzionalità. Essendo basata su Chromium, la nuova versione di Microsoft Edge è compatibile con molte delle funzioni presenti in Google Chrome, incluse le estensioni. Per rendere la loro istallazione possibile è però necessario abilitare l’apposita opzione all’interno delle impostazioni del browser. La nuova versione di Edge supporta anche le Progressive Web App, ormai sempre più diffuse e apprezzate: si tratta di applicazioni web volte a favorire la navigazione online dei contenuti. Negli ultimi anni sono migliorate sempre di più, tanto da poter competere per qualità con le app native. Un’altra aggiunta interessante è lo strumento di lettura immersiva, che permette di eliminare tutti quegli elementi che rendono difficile concentrarsi mentre si legge un contenuto online, come le pubblicità, i link ecc. La funzione permette anche di attivare la lettura ad alta voce del testo, modificare le dimensioni dei caratteri e cambiare il colore dello sfondo.