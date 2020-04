Apex Legends, dal 7 al 21 aprile l’evento “Le vie degli antichi”

Apex Legends, il videogioco gratuito in modalità battle royale, sviluppato da Respawn Entertainment e ambientato nello stesso universo di Titanfall, annuncia una novità in arrivo nei prossimi giorni: la possibilità di ottenere bottini di gioco, affrontando per la prima volta le sfide di coppia. Il tutto all’interno dell’evento “Le vie degli antichi”, che sarà disponibile dal 7 al 21 aprile.

Alcune sfide dell’evento

A partire da questo specifico evento dunque, come si legge anche sul sito ufficiale del gioco, la modalità duo sarà aggiunta al gioco insieme alla modalità trio, oltre ad una rotazione di mappe permanente che consentirà ai giocatori di giocare, sia in modalità di coppia sia in quella a tre elementi, in Canyon dei Re e Confini del Mondo. Questa è solo la prima delle novità legate “Le vie degli antichi” che includerà anche l’evento “Prove di Bloodhound”. Si tratta di una modalità di gioco all’interno della quale, insieme ai restanti componenti della squadra, bisognerà combattere con coraggio contro un branco di Prowler nemici e ottenere così un bottino di livello quanto più alto possibile, come ricompensa. Facendo attenzione perché lo stesso bottino sarà al centro dei desideri di altri giocatori.

Nuove skin in arrivo

Come parte dell'evento “Le vie degli antichi”, inoltre, ci si potrà cimentare con una serie di sfide giornaliere con l’obiettivo di ottenere punti e oggetti di gioco molto particolari, proprio legati in qualche modo all’evento in questione. Nel corso dell'evento, tra l’altro, sarà ancora possibile continuare a far salire di livello il pass battaglia. Altre novità in arrivo, all’interno del gioco, riguarderanno l’introduzione di nuove skin esclusive, leggendarie e rare, ispirate all'estetica e ai temi dell’eventi di aprile. Infine è previsto il ritorno delle skin legate alla serie “caccia leggendaria”. Tutte le 8 skin che ne fanno parte saranno acquistabili direttamente, oltre a due particolari varianti che erano riservate solo ai possessori del pass battaglia. Si tratta, spiegano da Respawn, di skin esclusive dell'evento che quindi non saranno disponibili al di fuori di occasioni speciali come questo evento.