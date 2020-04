Amazon e Twitch Prime, i giochi gratis per PC di aprile 2020

Per il mese di aprile, gli utenti abbonati al servizio Twitch Prime, incluso in Amazon Prime, possono scaricare gratuitamente sul proprio PC cinque nuovi giochi, annunciati in un Tweet postato sull’account ufficiale della piattaforma gaming.

I nuovi titoli da aggiungere alla propria libreria sono Turok, sparatutto in prima persona, Etherborn, un gioco di ruolo, Lightmatter, un puzzle in prima persona, Earthlock un puzzle platform e Kathy Rain, un punta-e-clicca.

Tutti i titoli che rientrano nella promozione di aprile possono essere scaricati gratuitamente fino al termine del mese.

I nuovi giochi per PC, vanno a sostituire i cinque titoli in promozione di marzo, ovvero Bomber Crew, Whispers of a Machine, Mugsters, Furi ed Epistory - Typing Chronicles.

Come scaricare i cinque titoli gratis di aprile

Per scaricare i giochi gratuiti inclusi nella promozione è necessario creare un account Twitch direttamente sul sito della piattaforma e collegare il nuovo profilo a quello di Amazon Prime tramite la voce dedicata “collega il tuo account Twitch”.

Una volta abbinati i due account, per scaricare i titoli gratuiti di interesse basta richiedere il download sulla pagina Amazon dedicata al servizio. Una volta approvata l’operazione, è necessario scaricare l’applicazione Twitch per Desktop, per poi cercare e selezionare i giochi gratis nell’ampio catalogo offerto dalla piattaforma gaming. Così facendo i nuovi giochi saranno disponibili al download direttamente sul menù “i miei giochi”.

Una volta riscattati, i nuovi titoli faranno per sempre parte della propria libreria videoludica.

Switch Prime, oltre a tanti nuovi giochi gratis ogni mese, offre anche molti altri bonus, tra i quali Skin esclusive, personaggi, potenziamenti per diversi titoli. Questo mese il bottino di gioco comprende un set di skin e ciondoli per Rainbow Six Siege, un pacchetto Ultimate Team di FIFA 20, la skin Unicorno di DOOM Eternal e 1.000.000 di GTA$ in GTA Online.