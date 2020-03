Square Enix e Iceberg Interactive hanno colto di sorpresa gli appassionati di videogiochi, rendendo disponibili gratuitamente dei loro titoli per un periodo di tempo limitato su Steam. Il regalo sarà sicuramente gradito dagli utenti che si affidano ai videogiochi per scacciare la noia e per tenere la mente occupata, in questo periodo di emergenza sanitaria, che costringe la popolazione italiana a trascorrere lunghe giornate tra le mure domestiche. Tomb Raider è solo uno dei titoli disponibili temporaneamente sulla piattaforma di Valve Corporation scontato del 100%. Il colosso videoludico giapponese regala agli appassionati di videogiochi anche la possibilità di scaricare gratuitamente Lara Croft and the Temple of Osiris. Tra i titoli in regalo c’è anche Headsnatcher, un party game con multiplayer online o in locale per un massimo di 4 giocatori contemporaneamente.

Durata della promozione

Tomb Raider e Lara Croft and the Temple of Osiris, come annunciato dalla stessa Steam, saranno disponibili al download gratuito fino al 24 marzo, alle ore 8.00 italiane. La piattaforma, tuttavia, consiglia agli utenti interessati al download di scaricare il gioco prima che venga raggiunto il numero limite di copie distribuite in digitale dalla casa produttrice Square Enix.

Per scaricare i titoli in promozione, occorre avere a disposizione un account Steam. Basta poi recarsi sulla pagina della piattaforma dedicata ai diversi titoli per procedere al download, potendo beneficiare di uno sconto del 100%. Una volta riscattata una copia, i videogiochi faranno parte per sempre della propria “libreria” di giochi.

Assassin’s Creed Odyssey gratis a tempo limitato nel fine settimana

I videogiocatori che amano i titoli d’azione hanno tempo fino a domenica 22 marzo per poter giocare gratuitamente ad Assassin's Creed Odyssey. Una volta terminata l’offerta, per continuare a giocare sarà necessario procedere all’acquisto del titolo: solo in questo caso i progressi fatti con la versione gratuita di Assassin's Creed Odyssey saranno trasferibili sulla versione completa. Rientrano nell’offerta solo le versioni per Xbox One, PS4 e PC.