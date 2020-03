Una canzone risalente al 2018 del famoso rapper Drake, tantissime star coinvolte e circa 700 milioni di visualizzazioni totali. È nata su TikTok la nuova moda social del momento, chiamata “Flip the Switch Challenge”, proprio in riferimento al testo della canzone “Nonstop” dell’artista canadese. La nuova sfida coinvolge solitamente una coppia, impegnata a scambiarsi sia indumenti che posizione proprio quando la canzone recita “I just flip the switch”, ovvero “ho premuto l’interruttore”. A dare il via a una moda diventata virale grazie anche al contributo di celebrità come Jennifer Lopez sarebbe stato l’account TikTok @dallinxbella.

Come funziona la “Flip the Switch Challenge”

TikTok è stato però solamente il punto di partenza della “Flip the Switch Challenge”, che ha attraversato i confini social della piattaforma approdando, ad esempio, anche su Instagram. Solitamente, il video coinvolge due persone: la prima si posiziona davanti a uno specchio, mantenendo fermo lo smartphone con cui viene ripresa la scena, mentre la seconda, alle sue spalle, inscena un balletto sulle note di “Nonstop” di Drake. Improvvisamente, quando la canzone recita “I just flip the switch”, i due protagonisti del filmato si scambiano di posto e persino gli indumenti, con la persona alle spalle di quella che riprende che continua a ballare come se nulla fosse accaduto. Lo scambio, che nel video sembra avvenire in un momento nel quale viene spenta la luce, è reso possibile da un piccolo taglio nel montaggio del filmato, che consente alle due persone di riposizionarsi e scambiarsi i vestiti da indossare.

Da Jennifer Lopez a Camila Cabello

Se è vero che la miccia della “Flip the Switch Challenge” è stata accesa dai due TikToker Bella e Dallin Lambert, la coppia dietro l’account @dallinxbella, a decretare il successo della sfida e renderla virale è stato il contributo delle tantissime star che si sono cimentate nella prova. Tra queste ci sono Jennifer Lopez, insieme al partner Alex Rodriguez, il duo composto da Camila Cabello e Calvit Jr e l’insolita coppia formata dall’attrice Kate McKinnon e dalla senatrice statunitense Elizabeth Warren. Spesso e volentieri, i nuovi video hanno aggiunto qualche tocco personalizzato alla “Flip the Switch Challenge”, che in totale ha ottenuto svariate centinaia di milioni di visualizzazioni.