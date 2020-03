Per arginare l’epidemia di coronavirus e la diffusione di contagi da Covid-19 (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA) sempre più impiegati e studenti sono costretti a svolgere le proprie attività da casa. Google non è rimasta a guardare di fronte a questa complicata situazione e ha deciso di rendere gratuito fino al primo luglio 2020 l’accesso a Hangouts Meet, software per videochiamate e videoconferenze estremamente utile sia per i dipendenti in smart working ma anche per organizzare lezioni a distanza, visto che anche il governo italiano ha recentemente disposto la sospensione di lezioni in scuole e università fino al 15 marzo.

Cos’è Google Hangouts Meet

Google Hangouts Meet è uno dei servizi offerti dai pacchetti G Suite e G Suite for Education, che comprendono anche applicativi ben noti come Gmail, Google Drive o Google Calendar. Il software Hangouts Meet in particolare si presta sia all’ambito lavorativo che a quello didattico, dando la possibilità di creare e gestire in modo semplice riunioni virtuali a cui possono connettersi fino a 250 persone contemporaneamente. Inoltre, con Hangouts Meet si possono organizzare videoconferenze da trasmettere in streaming a un massimo di 100.000 spettatori. Si tratta dunque di uno strumento potenzialmente molto utile per gli insegnanti che vogliono tenere una lezione a distanza, anche perché al termine della sessione i video possono essere salvati comodamente su Google Drive. Fino al primo luglio 2020, Google Hangouts Meet sarà gratis anche in Italia, come comunicato dal CEO di Mountain View Sundar Pichai in un post pubblicato su Twitter in data 3 marzo.

Google Hangouts Meet gratis: come funziona la promozione

L’utilizzo gratuito di Google Hangouts Meet sarà possibile però soltanto a certe condizioni. Come detto, il software per le videoconferenze e apprendimento a distanza è parte dei pacchetti G Suite e G Suite for Education, che a seconda della tipologia (basic, business, enterprise) contengono più o meno servizi, disponibili dietro il pagamento mensile di un abbonamento. La promozione decisa da Google per aiutare studenti e lavoratori durante l’epidemia di Covid-19 (LO SPECIALE) sarà riservata a chi ha già sottoscritto un abbonamento G Suite o G Suite for Education, che non dovrà versare la quota mensile normalmente prevista per il servizio. Non saranno esentati dal pagamento invece gli utenti che si iscriveranno soltanto dopo essere venuti a conoscenza di questa promozione.