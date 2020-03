Apple, Facebook Messenger per Mac arriva in Francia

A quasi un anno dall’annuncio dell’arrivo di una nuova app per macOS e Windows 10, avvenuto la scorsa primavera durante la conferenza degli sviluppatori, Facebook Messenger sembra essere finalmente in distribuzione sul Mac App Store.

Per ora, come svelato in anteprima dal sito specializzato MacGeneration, il rilascio sarebbe circoscritto solo agli utenti francesi.

Dai primi screenshot circolati in rete, sembra che la nuova applicazione sia completa, come promesso dal team Facebook lo scorso anno, e che offra agli utenti la possibilità di attivare il tema scuro: la modalità, approdata negli scorsi giorni anche su WhatsApp, che riduce l'affaticamento della vista in ambienti poco illuminati.

Le novità e la nuova versione per iOS

Stando ai primi rumors, sul nuovo Messenger su Mac non sembra essere possibile avviare chat segrete con crittografia end-to-end: funzione assente anche sulla versione Web.

Per ora, tuttavia, non si hanno notizie certe riguardo le tempistiche del rilascio in altri Paesi.

È in arrivo anche una nuova versione di Facebook Messenger per iOS, molto più leggera, veloce e semplice rispetto alla precedente release.

“Quando Messenger è diventata una vera e propria app nel 2011, il nostro obiettivo era quello di costruire un'esperienza di messaggistica ricca di funzionalità. Abbiamo aggiunto videochiamate, GIF, condivisione della posizione e altro ancora. E mentre la gente godeva di queste caratteristiche, l'app diventava più difficile da navigare e l'architettura diventava sempre più complessa”, spiegano gli sviluppatori nel comunicato dedicato al lancio della nuova versione di Messenger.

Le novità ruotano intorno al tanto vociferato Project LightSpeed, un progetto di riscrittura da zero dell’intera piattaforma, svelato lo scorso anno dall’azienda.

La nuova versione dell’app di messaggistica potrà essere aggiornata, scaricata ed utilizzata più velocemente anche sui dispostivi meno recenti, e sarà molto più veloce e semplice rispetto alla release precedente: il codice dell'app è stato ridotto dell'84%, passando da oltre 1,7 milioni di righe a "sole" 360 mila.