Sono tante le novità riservate agli utenti di Spotify dall’inizio del 2020: le ultime riguardano l’interfaccia dell’app per device iOS, dunque iPhone o iPad, che rende ancora più semplice ascoltare playlist o podcast. Le tre nuove icone introdotte dal colosso della musica in streaming saranno visualizzate da tutti gli utenti Spotify, sia Premium che in versione free, in seguito all’ultimo aggiornamento dell’applicazione scaricabile dall’App Store. L’update è volto a semplificare la navigazione attraverso varie sezioni dell’app e a trovare più rapidamente le canzoni ricercate o preferite.

La nuova interfaccia di Spotify per iOS

Spotify per iOS si aggiorna con tre nuove icone che, come spiega l’azienda svedese in una nota ufficiale, “renderanno la riproduzione delle tue canzoni o playlist preferite semplice come schiacciare un bottone”. Con l’aggiornamento rilasciato a partire dal 27 febbraio, l’app di streaming musicale per i device di Apple cambia la propria interfaccia con pochi accorgimenti volti a migliorare l’esperienza complessiva di un utente. È il caso ad esempio del nuovo simbolo “shuffle play”, un’icona verde che riunisce due tra le funzioni più utilizzate, quella per la riproduzione casuale e per avviare lo streaming, in un unico tasto. L’update di Spotify di iOS prevede anche la riorganizzazione di alcune azioni base come “mi piace”, “like” e “download”, che vengono raggruppate in una fila nella parte centrale del display. Inoltre, Spotify spiega di aver introdotto una nuova icona, uguale a quella già utilizzata per i podcast, che gli utenti Premium possono utilizzare per ascoltare le tracce anche in assenza di connessione wi-fi. Infine, l’app mostrerà la copertina di una canzone ascoltata in ogni schermata, fatta eccezione per “Album”. Secondo Spotify questa novità “renderà più facile navigare attraverso l’app”, ma non è tutto: con l’aggiornamento verranno evidenziate le canzoni preferite a cui si è messo “mi piace”, mostrando l’icona del cuore di fianco al titolo della traccia.