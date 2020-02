“Assassin's Creed Syndicate” gratis su Epic Games Store

Una data da segnare sul calendario, quella del 20 febbraio, per scaricare e giocare in maniera completamente gratuita la versione per Pc di “Assassin's Creed Syndicate”, uno dei capitoli della celebre saga targata Ubisoft e uscita sul mercato cinque anni fa, precisamente nell’ottobre 2015. La possibilità è offerta dallo store di Epic Games che, fino al 27 febbraio, permetterà ai possessori di un account Epic di usufruire dell’interessante proposta, che consente, una volta effettuato il download di avere per sempre la disponibilità del titolo.

La Londra del 1868

Il gioco rappresenta il nono capitolo della serie Assassin's Creed e non prevede la modalità in multiplayer. Il titolo è ambientato nella Londra del 1868, in piena epoca vittoriana. I protagonisti sono i gemelli Jacob e Evie Frye, impegnati a guidare una rivoluzione popolare, degenerata a causa dell'oppressione della popolazione da parte dei ricchi industriali. Tra i compiti del giocatore ci sarà infatti anche quello di guidare un proprio gruppo di rivoltosi, anche con l’ausilio di un arsenale composto da tirapugni in ottone, un bastone animato, una rivoltella, un pugnale kukri e la classica lama celata. I due personaggi del videogioco sono entrambi utilizzabili dal giocatore, il quale potrà scegliere quale utilizzare nel corso delle diverse missioni secondarie oltre che di quelle principali. Solo in alcuni casi le missioni dovranno essere svolte obbligatoriamente da uno dei due personaggi.

Le caratteristiche dei protagonisti

Tra le caratteristiche principali che riguardano i due protagonisti, Evie predilige un approccio furtivo all'interno delle missioni e possiede un maggior numero di armi silenziose rispetto al fratello, tra cui i coltelli da lancio. Jacob, invece, giovane e spericolato assassino, preferisce un approccio più violento e meno furtivo e ama di conseguenza le risse, sfruttando spesso le sue abilità nel corpo a corpo.

La descrizione del sito

“Esplora una Londra all'apice della rivoluzione industriale e incontra celebri personaggi storici. Passando da Westminster a Whitechapel ti imbatterai in Darwin, Dickens, la Regina Vittoria... e molti altri ancora. Prendi il comando di una banda, consolida la tua roccaforte e convinci i membri delle bande rivali a sposare la tua causa per strappare la capitale dal giogo dei Templari”. Con queste parole il portale di Epic Games descrive il titolo, invitando i propri utenti al download.