A breve tutti gli utenti europei potranno usare Apple Maps anche per ottenere le indicazioni sui tragitti con i mezzi pubblici, un’opzione che arriva nel Vecchio Continente dopo aver debuttato negli Stati Uniti addirittura nel 2015. Come fatto notare da un utente su Twitter, l’app per le mappe di Apple è ora in grado di calcolare un percorso in metropolitana, autobus, treno e traghetto in Spagna, Francia e Germania, ma gradualmente anche il resto d’Europa si prepara a ricevere la novità.

Apple Maps si aggiorna in Europa

Apple ha da poco annunciato un importante aggiornamento per l’app Mappe, con una nuova versione profondamente ridisegnata che al momento è stata rilasciata solo negli Stati Uniti. In attesa di questo update, che arriverà oltreoceano nella seconda metà del 2020, gli utenti europei possono godersi un’altra novità attesa a lungo. Fino a questo momento, infatti, Apple Maps consentiva di calcolare itinerari in auto e a piedi ma non con i mezzi pubblici, possibilità riservata soltanto agli Usa. Come segnalato però su Twitter, da qualche giorno in Francia, Spagna e Germania gli utenti hanno iniziato a visualizzare anche le indicazioni per spostarsi con i mezzi di trasporto, una novità che con molte probabilità verra estesa nel giro di qualche settimana anche nel resto d’Europa, Italia compresa. Gli screen delle mappe di Apple pubblicati sul social network mostrano un itinerario in metropolitana nella città di Barcellona: oltre a segnalare le linee da prendere per arrivare a destinazione, il nuovo aggiornamento consente di visualizzare altre informazioni rilevanti come gli orari delle corse.

Il lavoro delle auto di Apple Maps

L’arrivo delle indicazioni per i trasporti pubblici nella versione europea di Apple Maps è l’ennesimo segnale degli sforzi fatti da Cupertino per mettersi in pari rispetto al rivale Google Maps. Da oltre un anno le auto per la mappatura di Apple sono state avvistate in vari Paesi d’Europa e probabilmente il nuovo aggiornamento rappresenta soltanto uno dei frutti di questo lavoro. Negli Stati Uniti gli itinerari con i mezzi pubblici sull’app per le mappe di Apple hanno debuttato nel 2015, ma come segnala AppleInsider l’opzione deve ancora arrivare in alcune città minori. In Europa, invece, la novità è soltanto un assaggio dell’update previsto per i prossimi mesi, che porterà una migliore copertura delle strade e dei punti di interesse, oltre ad alcune funzioni inedite.