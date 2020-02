Il 14 febbraio è il giorno che celebra l’amore attraverso la ricorrenza di San Valentino. La storia legata a questa giornata è piuttosto controversa, ma come riporta anche la Bbc, prende il nome da un santo famoso, sebbene ci siano diverse storie su chi fosse. Tra le credenze popolari su San Valentino c’è quella che riguarda un sacerdote di Roma del terzo secolo d.C. A quel tempo l'imperatore Claudio II aveva vietato il matrimonio perché pensava che gli uomini sposati fossero cattivi soldati. Valentino sentì che ciò era profondamente ingiusto, quindi infranse la regola e organizzò una serie di matrimoni in segreto. Quando l’imperatore lo scoprì, Valentino venne imprigionato e condannato a morte. Nelle carceri si innamorò della figlia del carceriere e quando fu preso per essere ucciso, era proprio un 14 febbraio, le mandò una lettera d'amore firmata "dal tuo San Valentino".

Le gif su WhatsApp

Al di là dell’origine della festa, però, San Valentino può essere celebrato dagli innamorati in più modi e tra quelli più usuali c’è senza dubbio l’invio di frasi, immagini o gif attraverso social network o app di messaggistica istantanea, tra cui WhatsApp, che di recente ha comunicato di aver raggiunto un importante traguardo, superando i 2 miliardi di utenti attivi in tutto il mondo. Per cercare delle gif a tema su WhatsApp è sufficiente aprire una chat, toccare l’icona a forma di emoji e selezionare la scritta “GIF” nella barra inferiore. Per trovare un contenuto specifico è sufficiente fare tap sulla lente di ingrandimento e inserire i termini di ricerca che si preferiscono, sia in italiano sia in inglese. Chi invece volesse cercare le gif su Facebook, invece, può creare un nuovo post, scegliere l’opzione “gif” e usare l’apposita funzione di ricerca per trovare l’immagine animata più adatta alle proprie esigenze.

Le frasi ad effetto

Per dedicare frasi ad effetto, che possano colpire il proprio o la propria partner, esistono numerosi siti di aforismi che, una volta inserita la parola chiave, propongono citazioni di scrittori o pensatori famosi, recenti o meno recenti. Aforisticamente.com, ad esempio, è uno dei primi risultati che Google propone nella ricerca: il sito fornisce frasi celebri, ma anche tweet già postati da altri utenti che possono essere presi come spunto, anche in chiave ironica. “Sei la persona sbagliata arrivata nel momento sbagliato incontrata nel posto sbagliato. Le probabilità che mi innamori di te sono altissime” aveva scritto, ad esempio @albertosorge . Un altro portale che propone frasi da utilizzare ad hoc è Frasicelebri.it, che nella sezione “frasi d’amore”, propone tutta una serie di citazioni da Mandela a Shakespeare.

I consigli utili per le immagini a tema

Infine, per utilizzare immagini da condividere sempre su WhatsApp, ecco che ad esempio viene incontro Pinterest, altro social network dedicato totalmente alle foto che possono essere condivise. Esistono numerose gallery a tema: basterà inserire le parole di ricerca corrette e visionare le numerose immagini messe a disposizione dalla piattaforma. Un altro sito che permette la totale condivisione di foto a tema è Pixabay: qui, ad esempio, utilizzando nella ricerca apposita le parole “san valentino” risultano disponibili più di 9mila immagini.