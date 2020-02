San Valentino, Google dedica un doodle alla festa degli innamorati

Per celebrare San Valentino, la festa degli innamorati che ricorre ogni anno il 14 febbraio, Google ha preparato un tenero doodle a tema. I protagonisti del logo sono due alieni innamorati che, nonostante la distanza, mantengono viva la loro relazione scambiandosi delle capsule contenenti dei doni (una lettera romantica e una piantina). Il messaggio del doodle è che i sentimenti non hanno confini. “Oggi l’amore è nell’aria in tutto l’universo!”, scrive il colosso di Mountain View. “Anche se le persone a cui volete bene sono lontane anni luce, speriamo che lo spazio che vi separa non vi impedisca di esprimere i vostri sentimenti. Vi auguriamo un San Valentino stellare!”. Oltre a pubblicare il doodle, Google ha anche fatto un piccolo regalo degli utenti: delle simpatiche gif, realizzate con lo stesso stile del logo, che possono essere inviate al posto dei classici biglietti di auguri.

Il doodle di Google dedicato a San Valentino (Google)

L’evento di San Valentino di Pokémon Go

Oltre a Google, anche altri colossi della tecnologia hanno celebrato a modo loro la giornata di San Valentino. Niantic, per esempio, ha introdotto in Pokémon Go un evento interamente dedicato alla festa degli innamorati, i cui protagonisti sono i Pokémon selvatici di colore rosa. Fino a lunedì 17 febbraio, i Moduli esca presenti all’interno del gioco dureranno sei ore e raddoppierà il bonus caramelle da cattura. I giocatori più fortunati potranno anche imbattersi nelle versioni cromatiche di Happiny e Chansey (allo stato selvatico o all’interno delle uova da 7 km). In occasione dell’evento sono stati introdotti nell’app altri due Pokémon di quinta generazione: Alomomola e Audino. I nuovi mostriciattoli tascabili resteranno disponibili anche dopo il 17 febbraio. Inoltre, i dataminer hanno anche scoperto nuovi costumi e accessori dedicati alla festa degli innamorati all’interno dei file di Pokémon Go. Potranno essere utilizzati per personalizzare sia gli avatar maschili che quelli femminili.