Si sa, ogni tanto il PlayStore di Google mette a disposizione degli utenti Android applicazioni, temi e giochi da scaricare gratuitamente. Attualmente, nel negozio online è possibile trovare un’ampia lista di app che, per un periodo limitato, potranno essere scaricate senza spendere un solo centesimo. Non mancano, inoltre, degli sconti su altre 40 applicazioni.

Le applicazioni gratuite

ProCam 7

Tra le applicazioni gratuite è possibile segnalare ProCam 7, una valida alternativa all’app dedicata alla fotocamera preinstallata. Le funzionalità presenti nel software, sviluppato da Samer Azzam, consentono di impostare e modificare numerosi parametri prima di ogni scatto. Le foto realizzate possono essere modificate tramite un editor semplice da utilizzare e ricco di opzioni.

Web Development PRO (HTML, CSS)

L’app Web Development PRO (HTML, CSS) è adatta per tutti gli studenti che vogliono imparare il linguaggio HTML e creare dei siti web accattivanti e facili da navigare. Contiene vari tutorial pensati sia per i principianti sia per gli utenti con un minimo di esperienza, oltre a varie domande utili per ripassare i concetti appresi durante le sessioni di studio.

Correlate – Health Diary and Life Journal

Grazie a “Correlate – Health Diary and Life Journal”, gli utenti possono tenere sotto controllo le proprie condizioni di salute, ricevere degli utili consigli e scoprire la correlazione tra le cattive abitudini e il benessere. Può essere utile anche per ottenere una migliore comprensione dei sintomi di una malattia e per gestire il trattamento del dolore cronico.

I giochi gratis

Eclidus

Per tutti gli amanti dei puzzle game impegnativi, Eclidus rappresenta una sfida all’altezza delle aspettative. Come si può leggere nella descrizione dell’app, anche alcune delle persone che hanno collaborato alla realizzazione del gioco hanno fatto fatica a portarlo a termine. L’obiettivo è assemblare una sorta di cubo di rubik virtuale, trovando la giusta combinazione tra tutte quelle possibili (più di un milione).

Duck Warfare

Per chi è alla ricerca di un passatempo meno impegnativo, Duck Warfare potrebbe rappresentare l’alternativa giusta. In questa applicazione i giocatori devono allearsi con delle simpatiche paperelle armate fino ai denti e pronte a tutto pur di difendere la quiete del loro parco dall’azienda GÜSCO. Si tratta di un gioco semplice e immediato, adatto anche per le sessioni brevi.

Stickman Ghost: Ninja Warrior Action Offline Game

Stickman Ghost: Ninja Warrior Action Offline Game unisce il classico gameplay dei giochi d’azione a delle meccaniche da gioco di ruolo in grado di rendere l’esperienza più profonda e appagante. Durante l’avventura i giocatori potranno trovare una grande varietà di armi (archi, asce, spade ecc.) e mettere alla prova le proprie abilità contro boss di ogni tipo.

È possibile consultare l’elenco completo delle applicazioni gratis o in sconto sul sito AndroidPolice.