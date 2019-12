Con l'arrivo del Natale, i videogiocatori possono cominciare a fregarsi le mani: i titoli preferiti non si troveranno soltanto sotto l’albero ma anche su Epic Games Store. La software house di Fortnite ha annunciato una nuova interessante promozione: a partire dal 19 dicembre, per 12 giorni consecutivi i giocatori potranno scaricare dallo store di Epic Games un gioco gratuito al giorno per PC. L’iniziativa continuerà dunque fino alla fine del 2019, sostituendo The Game Awards, che fino al 16 dicembre permette di acquistare videogiochi a prezzi scontati, e unendosi ai saldi previsti per il periodo natalizio che termineranno con l’inizio del 2020.

Epic Games, 12 giorni di giochi gratis

Epic Games Store propone una pioggia di offerte per il periodo natalizio. Dopo The Game Awards e il download gratuito di titoli come The Wolf Among Us o The Escapist, il negozio virtuale della casa di sviluppo statunitense regalerà un videogioco al giorno a partire dal 19 dicembre per un totale di 12 giorni. La promozione si svolgerà parallelamente ai saldi natalizi, assicurando così moltissime occasioni per i videogiocatori. Non sono ancora noti i nomi dei 12 titoli che Epic Games Store farà scaricare gratuitamente, ma guardando a simili iniziative condotte dalla software house durante l’anno gli appassionati di gaming possono essere ottimisti. Gli sconti proposti per The Game Awards, ad esempio, riguardano titoli del calibro di Rainbow Six Siege, Borderlands 3 o The Outer Worlds.

Detroit: Become Human è arrivato su Epic Games Store

Da qualche giorno, inoltre, è arrivato su Epic Games Store il titolo di Quantic Dream Detroit: Become Human. Il videogioco aveva inizialmente esordito in esclusiva su PS4 nel maggio 2018 e, dopo i pre-ordini iniziati a fine novembre, è stato ora reso disponibile anche per PC al prezzo di 39,90€. Anche chi gioca su computer potrà quindi decidere in prima persona le sorti di tre androidi, effettuando scelte che “avranno un forte impatto sull'intensa trama del gioco” e condurranno a uno dei tanti finali disponibili.