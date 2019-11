Call of Duty Mobile, presto sarà disponibile la modalità ‘zombie’

“Saluti a tutta la community di Call of Duty mobile, nell'ultimo mese c'è stata una richiesta praticamente giornaliera su quando arrivasse la modalità zombie. Ebbene, sarà a portata di mano prima di quanto pensiate”. Così Activision, publisher della celebre saga che di recente è approdata anche sui dispositivi mobili, ha annunciato sul forum Reddit alcune importanti novità riguardanti il gioco che tanto successo sta riscuotendo tra gli appassionati di gaming in mobilità.

Un’ondata di zombie

Activision ha svelato quindi alcune delle novità in arrivo previste nel corso delle prossime settimane e, tra queste, pare proprio che gli sviluppatori del celebre sparatutto stiano lavorando sull'imminente arrivo della modalità ‘zombie’, di cui per il momento non si hanno molti dettagli, ad esempio non è dato sapersi se diverrà permanente proprio come la modalità ‘battle royale’ oppure, magari, ingolosirà gli appassionati in quante parte parte di un evento a tempo limitato. Si tratta di una modalità ‘storica’ per la serie di Cod, in cui bisogna resistere a più ondate possibili di zombie assetati di sangue, già presente in ‘Call of Duty: World at War’. Si parte con una pistola Colt M1911 e ulteriori armi possono essere acquistate con i punti ottenuti durante la partita e hanno un prezzo proporzionale alla loro potenza. Inoltre vi è la possibilità di utilizzare potenti congegni utili per sterminare gli zombie, tra cui trappole e torrette che sparano raffiche automatiche. Ma non è tutto, perché gli sviluppatori hanno anche confermato che a breve su Cod Mobile farà il proprio ritorno il supporto ai controller, upgrade che permetterà di utilizzare uno dei tantissimi pad che permettono di rendere ancora più coinvolgente l’esperienza di gioco.

Un titolo di grande successo

Le novità in arrivo promettono di soddisfare le richieste di milioni di utenti. Per raccontare l’impatto che Call of Duty: Mobile ha avuto sul pubblico dei videogiocatori, anche su dispositivi mobili, basti pensare che il gioco ha registrato oltre 100 milioni di download in una sola settimana dal lancio, avvenuto il primo ottobre scorso. Lanciato in download gratuito sugli store digitali per dispositivi iOS e Android, lo sparattutto ha superato al lancio alcuni titoli molto quotati, come Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds e Apex Legends. Ad esempio, nella prima settimana dopo l’arrivo sugli store digitali, Fornite e Apex Legends e PUBG avevano registrato rispettivamente 22,5 e 25 e 26,3 milioni di download: delle cifre notevoli ma che non hanno niente a che vedere con il successo che ha travolto il titolo targato Activision.